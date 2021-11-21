Бенефіс Олів'є: "Ворскла" розтрощила "Маріуполь" та піднялася до трійки найкращих команд УПЛ

Бенефіс Олів'є: "Ворскла" розтрощила "Маріуполь" та піднялася до трійки найкращих команд УПЛ

Команда Юрія Максимова п'ять разів вразила ворота приазовців.

"Ворскла" завдала нищівної поразки "Маріуполю" в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 5:1 .

Героєм зустрічі став люксембурзький легіонер "зелено-білих" Олів'є Тіль, який оформив дубль і віддав дві гольові передачі. Це його 7-й і 8-й голи в сезоні. Тіль став лідером УПЛ за системою гол+пас. Цього сезону на його рахунку 8 голів і 7 асистів.

Ще по разу у воротах приазовського клубу відзначилися Іван Пешич, Йоонас Тамм і Руслан Степанюк. Гості відповіли лише голом Дмитра Топалова.

Зазначимо, що третину поєдинку підопічні Остапа Маркевича провели в меншості. На 60-й хвилині пряму червону картку отримав Микита Петерман.

"Ворскла" (31 бал) вийшла на третє місце в УПЛ, обійшовши "Дніпро-1" (31) та "Зорю" (29). "Маріуполь" (7 балів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі УПЛ полтавці 27 листопада на виїзді зіграють із "Дніпром-1", а приазовці днем раніше приймуть "Львів".

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