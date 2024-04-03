Бенефіс Судакова: "Шахтар" розгромив "Чорноморець" і вийшов до фіналу Кубка України (відео)

У головному матчі турніру "гірники" зустрінуться з переможцем пари "Полісся" – "Ворскла".

Донецький "Шахтар" розбив одеський "Чорноморець" у матчі 1/2 фіналу Кубка України сезону-2023/24. Поєдинок на "Арені-Львів" завершився з рахунком 4:1 .

"Гірники" вийшли вперед уже на 12-й хвилині зустрічі, коли Данило Сікан з близької відстані замкнув простріл з правого флангу від Георгія Судакова.

Через шість хвилин "моряки" відігралися – Андрій Штогрин залишився сам на дальній стійці та переправив м'яч у ворота.

Утім, ще до перерви підопічні Маріно Пушича знову опинилися в ролі лідера – на 44-й хвилині пенальті реалізував Артем Бондаренко.

У другому таймі донеччани зміцнили свою перевагу. На 52-й хвилині Судаков протягув м'яч з центра поля до чужого штрафного та пробив у лівий нижній кут.

На 79-й хвилині Судаков оформив дубль, встановивши остаточний результат гри. Георгій отримав передачу на хід від Лассіни Траоре, розібрався із захисником та прицільно покотив м'яч під дальню стійку.

Огляд матчу "Шахтар" – "Чорноморець"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" став першим фіналістом Кубка України. Другу путівку до вирішального матчу турніру 4 квітня розіграють житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла".

Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

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