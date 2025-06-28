Бенфіка – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Анатолій Трубін / © Associated Press

Реклама

У суботу, 28 червня, португальська "Бенфіка" та англійський "Челсі" зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Банк оф Америка Стедіум" у місті Шарлотт. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

"Бенфіка" вийшла до плейоф з першого місця групи C. Лісабонці зіграли внічию з аргентинським "Бока Хуніорс" (2:2), рознесли новозеландський "Окленд Сіті" (6:0) та здолали німецьку "Баварію" (1:0).

Реклама

Зазначимо, що українського голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна визнали найкращим гравцем матчу проти "Баварії".

"Челсі" пробився до плейоф з другої позиції квартету D. Лондонці перемогли американський "Лос-Анджелес" (2:0), зазнали поразки від бразильського "Фламенго" (1:3) та розгромили туніський "Есперанс" (3:0).

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Де дивитися матч Бенфіка – Челсі

В Україні матч "Бенфіка" – "Челсі" можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Реклама

Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

Ставки букмекерів на матч Бенфіка – Челсі

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають лондонський клуб. На перемогу "Челсі" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,16. Нічия – 3,40. Виграш лісабонців за підсумками 90 хвилин поєдинку – 3,55.

На вихід "синіх" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,59. Тріумф "Бенфіки" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 2,37.

Переможець пари "Бенфіка" – "Челсі" у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором дуелі між бразильськими "Палмейрасом" і "Ботафого".

Реклама

Раніше повідомлялося, що визначено всі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та повну сітку плейоф.

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.