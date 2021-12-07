Бенфіка - Динамо: де дивитися та на кого ставлять букмекери в матчі Ліги чемпіонів

"Біло-сині" мають шанс наостанок гучно грюкнути дверима в єврокубках цього сезону.
У середу, 8 грудня, київське "Динамо" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з португальською "Бенфікою".
Поєдинок відбудеться в Лісабоні на "Ештадіу Да Луш". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
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Де дивитися матч Бенфіка - Динамо
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Бенфіка - Динамо
Так, беззаперечним фаворитом цього протистояння є португальський колектив. На перемогу "орлів" коефіцієнт становить 1,35. Нічия - 5,55. Перемога підопічних Мірчи Луческу, своєю чергою, оцінюється в 10,00
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- Для столичного колективу матч із португальцями не має жодного турнірного значення, адже вони вже точно будуть останніми в квартеті. Таким чином, "Динамо" залишається без єврокубкової весни. Після п'яти зіграних матчів у групі в активі "Динамо" лише один набраний пункт;
- "Бенфіка", своєю чергою, має п'ять балів та йде третьою. У разі перемоги над киянами та невиграшу "Барселони" в паралельній виїзній дуелі з мюнхенською "Баварією", саме португальці вийдуть до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи;
- У Києві "Динамо" та "Бенфіка" розписали безгольову нічию, а головний арбітр за допомогою VAR скасував забитий м'яч киян на останніх хвилинах.