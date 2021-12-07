Бенфіка - Динамо: де дивитися та на кого ставлять букмекери в матчі Ліги чемпіонів

Бенфіка - Динамо: де дивитися та на кого ставлять букмекери в матчі Ліги чемпіонів

"Біло-сині" мають шанс наостанок гучно грюкнути дверима в єврокубках цього сезону.

У середу, 8 грудня , київське "Динамо" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зіграє на виїзді з португальською "Бенфікою".

Поєдинок відбудеться в Лісабоні на "Ештадіу Да Луш". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Де дивитися матч Бенфіка - Динамо

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Бенфіка - Динамо

Так, беззаперечним фаворитом цього протистояння є португальський колектив. На перемогу "орлів" коефіцієнт становить 1,35. Нічия - 5,55. Перемога підопічних Мірчи Луческу, своєю чергою, оцінюється в 10,00

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