Бенфіка - Динамо: прогнози букмекерів на матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 серпня, київське "Динамо" проведе другий поєдинок раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 проти португальської "Бенфіки".

Перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2. Тому на поєдинок-відповідь перед "біло-синіми" стоїть надзвичайно складне завдання.

Матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації між "Бенфікою" та "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція зустрічі "Бенфіка" - "Динамо" буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Бенфіка - Динамо

Як і в першому поєдинку, в матчі-відповіді букмекери віддають перевагу португальській команді. На перемогу лісабонців можна поставити з коефіцієнтом 1,37. Нічия - 5,10. Перемога українського клубу - 9,40..

Букмекери не сумніваються, що саме "Бенфіка" стане переможцем двоматчевого протистояння. На це навіть не приймаються ставки. Водночас на підсумковий успіх "Динамо" є можливість зробити ставку з шаленим коефіцієнтом 30,00.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" отримає право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".

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