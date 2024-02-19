"Бенфіка" рознесла суперника у чемпіонаті Португалії – Трубін "привіз" гол і відбив пенальті (відео)

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна здобула розгромну перемогу над "Візелою" в домашньому матчі 22-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 6:1 .

"Орли" забезпечили собі перемогу ще в першому таймі завдяки дублю Давіда Нереса, а також голам Ніколаса Отаменді, Тьяго Гувеї та Рафи Сілви.

На старті другої половини зустрічі гості відквитали один гол. Результативної помилки припустився Трубін, який під пресингом суперника не зумів як слід вибити м'яч. За це українця та його команду покарав Семюел Есенде.

Проте на 71-й хвилині 22-річний українець реабілітувався, у красивому стрибку відбивши пенальті від того ж таки Есенде.

На 88-й хвилині господарі ушосте вразили ворота суперника – остаточний рахунок гри встановив Маркос Леонардо.

Цікаво, що Трубін відбив пенальті вже втретє цього сезону чемпіонату Португалії. Це новий клубний рекорд лісабонського клубу.

Загалом Анатолій цього сезону провів 31 матч за "Бенфіку" у всіх турнірах, пропустивши 27 голів. В 11 поєдинках українець відіграв "на нуль".

Додамо, що у складі "Візели" повний матч проти "орлів" зіграв український захисник Орест Лебеденко.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Візела"

"Бенфіка" (55 очок) лідирує в чемпіонаті Португалії, випереджаючи на три бали "Спортинг", який має два матчі в запасі. "Візела" (16 пунктів) йде в зоні вильоту – на останній позиції.

У наступному турі "Бенфіка" 25 лютого прийме "Портімоненсе". Того ж дня "Візела" на своєму полі зіграє з "Ешторілом".

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