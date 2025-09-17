- Дата публікації
Категорія
Проспорт
"Бенфіка" Трубіна і Судакова звільнила тренера після програшу "Карабаху" в Лізі чемпіонів
Головним претендентом на вакантну посаду називають Жозе Моурінью.
Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, звільнила головного тренера Бруну Лаже після поразки від азербайджанського "Карабаха" (2:3) в домашньому матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів.
Про це повідомив президент лісабонського клубу Руй Кошта на післяматчевій конференції.
"Хочу повідомити всім уболівальникам "Бенфіки", що ми щойно досягли домовленості з Бруну Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера клубу. Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для "Бенфіки" та за всю його відданість нашому клубу. Але, на жаль, настав час, і ми розуміємо, що потрібно змінювати команду", – сказав Кошта.
Також він анонсував, що вже найближчим часом буде оголошено ім'я нового головного тренера клубу.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головним претендентом на посаду керманича "орлів" є іменитий португалець Жозе Моурінью, якого наприкінці серпня звільнили з турецького "Фенербахче".
Зазначається, що "Бенфіка" вже веде переговори з Моурінью, який хоче якнайшвидше повернутися до тренерської роботи. Угода може бути підписана вже незабаром.
Нагадаємо, в матчі проти "Карабаха" португальський клуб вів у рахунку 2:0, забивши після двох асистів Судакова, однак потім пропустив тричі. Перемогу азербайджанській команді приніс гол українця Олексія Кащука, який вийшов на заміну.