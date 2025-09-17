"Бенфіка" Трубіна і Судакова звільнила тренера після програшу "Карабаху" в Лізі чемпіонів

Бруну Лаже / © Associated Press

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, звільнила головного тренера Бруну Лаже після поразки від азербайджанського "Карабаха" (2:3) в домашньому матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів.

Про це повідомив президент лісабонського клубу Руй Кошта на післяматчевій конференції.

"Хочу повідомити всім уболівальникам "Бенфіки", що ми щойно досягли домовленості з Бруну Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера клубу. Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для "Бенфіки" та за всю його відданість нашому клубу. Але, на жаль, настав час, і ми розуміємо, що потрібно змінювати команду", – сказав Кошта.

Також він анонсував, що вже найближчим часом буде оголошено ім'я нового головного тренера клубу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головним претендентом на посаду керманича "орлів" є іменитий португалець Жозе Моурінью, якого наприкінці серпня звільнили з турецького "Фенербахче".

Зазначається, що "Бенфіка" вже веде переговори з Моурінью, який хоче якнайшвидше повернутися до тренерської роботи. Угода може бути підписана вже незабаром.

Нагадаємо, в матчі проти "Карабаха" португальський клуб вів у рахунку 2:0, забивши після двох асистів Судакова, однак потім пропустив тричі. Перемогу азербайджанській команді приніс гол українця Олексія Кащука, який вийшов на заміну.