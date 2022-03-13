"Бенфіка" Яремчука дала притулок юним футболістам з України (відео)

Клуб допоміг українським дітям відчути себе у безпеці.

"Бенфіка" прийме дітей, які займалися в її школах, розташовуваних в Україні.

Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.

У Португалії вже зустріли чотирьох учнів школи. Клуб мав дитячі академії у Києві та Харкові.

❤️⚪ O Sport Lisboa e Benfica vai acolher jovens das Escolas de Futebol do Benfica de Kiev e Kharkiv.



Bem-vindos, Oleksii, Illia, Myron e Nikita! #WeStandWithUkraine#EPluribusUnum #FundaçãoBenfica pic.twitter.com/1h0e5xkZwm — SL Benfica (@SLBenfica) March 12, 2022

Раніше клуб також збирав гуманітарну допомогу Україні. Серед тих, хто допомагав українцям – легенди клубу Луїзао та Руй Кошта, а також гравці "Бенфіки" Андре Алмейда, Ян Вертонген, Томас Араухо, Паоло Бернардо та Гонсало Рамос.

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