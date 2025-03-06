"Бенфіка" з потрійним сейвом Трубіна у більшості програла "Барселоні" в Лізі чемпіонів (відео)

Зустріч у відповідь команди проведуть 11 березня у Барселоні.

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна поступилася "Барселоні" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" в Лісабоні завершився з рахунком 0:1 .

На 13-й хвилині зустрічі лідер чемпіонату Іспанії мав чудову нагоду відкрити рахунок, але Трубін продемонстрував фантастичну реакцію та здійснив потрійний сейв, відбивши три поспіль удари від гравців каталонського клубу.

На 22-й хвилині "синьо-гранатові" залишилися в меншості – Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол проти Вангеліса Павлідіса.

Однак чисельною перевагою португальський колектив не скористався. Навпаки, на 61-й хвилині у меншості забили підопічні Гансі Фліка – ворота Трубіна ударом з-за меж штрафного майданчика вразив Рафінья.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Барселоною" та "Бенфікою" відбудеться у вівторок, 11 березня, у Барселоні.

Переможець пари "Бенфіка" – "Барселона" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між дортмундською "Боруссією" та французьким "Ліллем".

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