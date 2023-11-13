"Бенфіка" з Трубіним двічі забила у компенсований час і видряпала перемогу над "Спортингом" (відео)

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна драматично обіграла "Спортинг" у домашньому матчі 11-го туру чемпіонату Португалії – 2:1 .

Перша половина лісабонського дербі залишилася за "левами". На 45-й хвилині нападник "Спортинга" Віктор Дьокереш завдав сильного удару з меж штрафного у ближній кут – Трубін не врятував.

Могли гості вигравати й з більшою перевагою, однак Трубін виконав кілька чудових сейвів, зокрема після удару суперника головою, а також відбив м'яч після виходу один на один.

Додамо, що для Анатолія цей матч став 12-м у складі "Бенфіки" та сьомим у чемпіонаті Португалії.

На початку другого тайму "Спортинг" залишився в меншості – другу жовту картку отримав Гонсалу Інасіу.

Проте "орлам" ніяк не вдавалося реалізувати свою чисельну перевагу. Дійшло до того, що в компенсований час "Бенфіка" влаштувала штурм воріт суперника, а на подачу з кутового до карного майданчика "левів" пішов навіть Трубін.

Такі старання "Бенфіки" не виявилися даремними. На 90+4-й хвилині після навісу з кутового м'яч опинився у 19-річного Жуана Невеса, який другим дотиком відправив його у сітку.

На цьому "орли" не зупинилися та на останніх секундах гри продовжили атакувати, сподіваючись вирвати перемогу. У підсумку на 90+7-й хвилині Каспер Тенгстедт з меж воротарського замкнув простріл Фредріка Аурснеса з правого флангу. Рефері одразу зафіксував офсайд, але після перегляду відеоповтору зарахував цей гол.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Спортинг"

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (28 очок) вийшла на перше місце у чемпіонаті Португалії, випередивши "Спортинг" за додатковими показниками. Третє місце посідає "Порту" (25 балів), який є суперником донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

У наступному турі португальської першості команда Трубіна 3 грудня зіграє на виїзді проти "Морейренсе". Днем пізніше "Спортинг" прийматиме "Жил Вісенте".

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