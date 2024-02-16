"Бенфіка" з Трубіним насилу вирвала перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (відео)

Провальна гра захисту ледь не коштувала "орлам" перемоги над "Тулузою".

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна обіграла "Тулузу" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. У середині другого тайму португальській команді вдалося вийти вперед – на 68-й хвилині пенальті реалізував Анхель Ді Марія.

Проте французький колектив знайшов сили відігратися. На 75-й хвилині після провалу в обороні "Бенфіки" ворота Трубіна розстріляв Міккель Деслер.

У компенсований час гості залишилися в меншості – на 90+7-й хвилині другу жовту картку отримав Крістіан Мавісса Елебі. А Ді Марія реалізував другий пенальті за гру та приніс "орлам" перемогу.

Зазначимо, що Трубін відіграв повний матч. Однак великої кількості роботи в українського голкіпера "Бенфіки" не було, адже за весь поєдинок "Тулуза" завдала лише два удари у площину воріт.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Тулуза"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

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