"Бенфіка" з Трубіним перемогла у результативному матчі та вийшла до чвертьфіналу Кубка Португалії

Анатолій Трубін пропустив два голи, але це не завадило "орлам" пробитися до наступної стадії турніру.

"Бенфіка" з українцем Анатолієм Трубіним у воротах здолала "Брагу" в домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 3:2 .

Уже на 8-й хвилині зустрічі гості вийшли вперед – м'яч опинився у воротах Трубіна рикошетом від півзахисника "орлів" Жоау Маріу.

Наприкінці першого тайму підопічні Роджера Шмідта відповіли своїми двома голами. На 42-й хвилині рахунок зрівняв Рафа Сілва, а ще через три хвилини Артур Кабрал дозволив лісабонцям вирушити на перерву в ролі лідера.

На старті другого тайму "Брага" відігралася – розкішний потужний удар з-за меж штрафного майдачника вдався Родріго Саласару.

Однак останнє слово в цьому матчі було за "Бенфікою" – на 70-й хвилині Фредрік Аурснес забив м'яч, який вивів лісабонський клуб до чвертьфіналу Кубка Португалії.

Для 22-річного українського воротаря це був 22-й поєдинок за "Бенфіку" цього сезону, 9 з них Анатолій відіграв "на нуль".

Наступний матч команда Трубіна зіграє 14 січня вдома проти "Ріу Аве" у чемпіонаті Португалії.

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