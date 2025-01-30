"Бенфіка" з Трубіним перемогла "Ювентус" і здобула путівку до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Португальський клуб у стикових матчах побореться за вихід до 1/8 фіналу.

"Бенфіка" на виїзді обіграла "Ювентус" у поєдинку останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч у Турині завершилася з рахунком 0:2 .

Рахунок у матчі на 16-й хвилині відкрив грецький форвард "орлів" Евангелос Павлідіс.

На 80-й хвилині лісабонці зміцнили свою перевагу – точного удару завдав турецький півзахисник Оркун Кекчю

Український голкіпер Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та надійно відіграв весь матч, зберігши ворота "сухими".

Огляд матчу "Ювентус" – "Бенфіка"

"Бенфіка" з 13 очками фінішувала на 16-ту місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Ювентус" (12 балів) посів 20-ту позицію. Обидва клуби зіграють у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

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