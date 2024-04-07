"Бенфіка" з Трубіним програла "Спортингу" в матчі лідерів чемпіонату Португалії (відео)

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді поступилася "Спортингу" в матчі 28-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" в Лісабоні завершився з рахунком 2:1 .

Господарі вийшли вперед уже на першій хвилині гри – відзначився Жені Катаму.

Перед перервою "орли" зрівняли рахунок – на 45+3-й хвилині результативного удару завдав Александер Ба.

Проте наприкінці зустрічі "левам" вдалося вирвати перемогу. На 90+1-й хвилині Катаму оформив дубль, забивши вирішальний м'яч.

Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та відіграв увесь поєдинок. Цього сезону український голкіпер провів 24 матчі за "орлів" у чемпіонаті Португалії.

Огляд матчу "Спортинг" – "Бенфіка"

Перемога в цьому матчі дозволила "Спортингу" (71 очко) закріпитися на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Підопічні Рубена Аморіма на чотири бали випереджають "Бенфіку" та мають один поєдинок у запасі.

У наступному турі чемпіонату Португалії "орли" 14 квітня приймуть "Морейренсе", а "Спортинг" 12 квітня на виїзді зіграє проти "Жіл Вісенте".

Зазначимо, що у четвер, 11 квітня, "Бенфіка" на своєму полі зустрінеться з французьким "Марселем" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

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