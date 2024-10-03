"Бенфіка" з Трубіним сенсаційно розтоптала "Атлетіко" в Лізі чемпіонів (відео)

"Орли" відвантажили у ворота "матрацників" чотири м'ячі без відповіді.

"Бенфіка" на своєму полі розгромила мадридський "Атлетіко" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 4:0 .

Уже на 13-й хвилині протистояння Керем Актюркоглу вивів португальський клуб вперед.

Після перерви господарі зміцнили свою перевагу в рахунку – на 52-й хвилині пенальті реалізував Анхель Ді Марія.

На цьому "орли" не зупинилися і ще двічі вразили ворота "матрацників". На 75-й хвилині Александер Ба зробив рахунок розгромним, а на 84-й хвилині крапку в цьому поєдинку поставив своїм голом Оркун Кокджу.

Український голкіпер Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та провів на полі повний матч, хоча особливої роботи не мав, адже іспанський клуб за всю гру жодного разу не пробив у площину його воріт.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Атлетіко"

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (6 очок) вийшла на третє місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Атлетіко" посідає 23-тю позиції, маючи у своєму активі 3 бали.

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого євротурніру лісабонці обіграли "Црвену Звезду" (2:1), а підопічні Дієго Сімеоне здолали "РБ Лейпциг" (2:1).

У третьому турі Ліги чемпіонів команда Бруну Лаже 23 жовтня вдома зустрінеться з нідерландським "Феєнордом", а "матрацники" того ж дня приймуть французький "Лілль".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Суперсейв Луніна не допоміг: "Реал" несподівано зазнав поразки від "Лілля" в Лізі чемпіонів (відео)

Травма Циганкова та незабиті пенальті: "Жирона" поступилася "Феєнорду" в Лізі чемпіонів (відео)

"Шахтар" з травмою Степаненка розгромно програв "Аталанті" в Лізі чемпіонів (відео)