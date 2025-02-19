"Бенфіка" з Трубіним у гольовій перестрілці з "Монако" вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команди зіграли в результативну нічию, яка в підсумку вивела "орлів" до наступної стадії.

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна зіграла внічию з "Монако" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 3:3 .

Господарі поля відкрили рахунок на 22-й хвилині зусиллями Керема Актюркоглу. Через десять хвилин "монегаски" відігралися завдяки голу, який забив Такумі Мінаміно.

На 51-й хвилині гості вийшли вперед – відзначився Ельєсс Бен Сегір. На 76-й хвилині "орли" зробили рахунок знову рівним – пенальті реалізував Евангелос Павлідіс.

На 81-й хвилині "монегаски" забили утретє – точного удару завдав Джордж Іленікена. Але на 84-й хвилині Оркун Кекчю вирвав для лісабонців нічию та путівку до 1/8 фіналу, адже в першій грі "Бенфіка" на виїзді здолала "Монако" (1:0).

Трубін, який є основним воротарем "Бенфіки", повністю відіграв обидва матчі португальського клубу проти "Монако".

Огляд матчу "Бенфіка" – "Монако"

Буде додано незабаром.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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