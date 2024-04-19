"Бенфіка" з Трубіним у серії пенальті програла "Марселю" та вилетіла з Ліги Європи (відео)

"Орли" зазнали мінімальної поразки в матчі-відповіді, після чого також поступилися у серії 11-метрових.

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді поступилася "Марселю" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Велодром" у Мерсалі завершився з рахунком 1:0 .

У першому поєдинку "Бенфіка" вдома здолала "Марсель" з рахунком 2:1. В матчі-відповіді "провансальці" забили на 79-й хвилині – відзначився Фаріс Мумбанья.

Тож рахунок за сумою двох матчів став 2:2 і гра перейшла до екстратаймів, де команди не змогли вразити ворота одна одної. Тож доля путівки до півфіналу визначалася у серії пенальті, де точнішими були футболісти французького клубу – 4:2.

Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" і відіграв повний матч. Жоден з чотирьох ударів у серії пенальті український воротар відбити не зміг.

Огляд матчу "Марсель" – "Бенфіка"

Буде додано незабаром.