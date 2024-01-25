"Бенфіка" з Трубіним у серії пенальті сенсаційно вилетіла за крок до фіналу Кубка португальської ліги (відео)

"Бенфіка" з українцем Анатолієм Трубіним у воротах вилетіла від "Ешторіла" у півфіналі Кубка португальської ліги. Основний час матчу завершився внічию 1:1, після чого лісабонський гранд поступився в серії пенальті – 4:5.

Першими в цьому поєдинку забили гравці "Ешторіла" – на 16-й хвилині відзначився французький півзахисник Рафк Гітан.

На старті другого тайму "орли" відігралися зусиллями аргентинського захисника Ніколаса Отаменді, який завдав влучного удару на 58-й хвилині.

Незважаючи на тотальну перевагу – за весь матч "Бенфіка" завдала 19 ударів проти 3 у суперника (у площину воріт – 5:1), лісабонцям не вдалося вирвати перемогу. За очікуваними голами (xG) "орли" перевершили "Ешторіл" – 4,18 на 0,21, однак за нічийного рахунку доля путівки до фіналу визначалася у серії пенальті.

Трубін зумів відбити один з ударів у серії пенальті, але цього виявилося недостатньо. "Ешторіл" виграв серію післяматчевих 11-метрових і в фіналі турніру зіграє з "Брагою".

Огляд матчу "Бенфіка" – "Ешторіл"

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