"Бенфіка" з Трубіним врятувалася від поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

Лісабонці вирвали нічию у домашньому поєдинку з шотландським "Рейнджерс".

Португальська "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на своєму полі зіграла внічию з шотландським "Рейнджерс" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:2 .

Першими в цій зустрічі забили гості – уже на 7-й хвилині відзначився Том Лоуренс.

Перед перервою команди обмінялися голами. На 45+2-й хвилині Анхель Ді Марія зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Однак на 45+5-й хвилині після провалу оборони лісабонців за "Рейнджерс" забив Дуджон Стерлінг.

У другому таймі підопічні Роджера Шмідта зуміли відігратися вдруге в цьому поєдинку. На 67-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник гостей Коннор Голдсон.

Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та провів на полі повний матч. За всю гру він пропустив два голи та зробив три сейви.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Рейнджерс"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Рейнджерс" та "Бенфікою"" відбудеться у четвер, 14 березня, у шотландському Глазго.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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