"Бенфіка" з Трубіним зазнала четвертої поразки поспіль у групі Ліги чемпіонів

Команда українського голкіпера посідає останнє місце у квартеті D, не набравши жодного очка.

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на виїзді поступилася "Реалу Сосьєдад" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 3:1 .

Уже до 21-ї хвилини баски тричі розписалися у воротах Трубіна. Голами відзначилися Мікель Меріно, Мікель Оярсабаль та Андер Барренечеа. Ще один м'яч Меріно арбітр скасував через гру рукою.

На цьому господарі не зупинилися та невдовзі заробили пенальті, однак Браїс Мендес на 29-й хвилині не реалізував одинадцятиметровий, влучивши у стійку.

Одразу після перерви лісабонцям вдалося відквитати один м'яч зусиллями Рафи Сілви, проте на більше сил у португальського колективу не вистачило.

Таким чином, "орли" зазнали четвертої поразки поспіль у груповому раунді поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Раніше "Бенфіка" програла "Зальцбургу" (0:2), "Інтеру" (0:1) та вдома "Реалу Сосьєдад" (0:1).

В іншому поєдинку 4-го туру групи D "Зальцбург" прийматиме "Інтер". Цей поєдинок розпочнеться 8 листопада о 22:00 за київським часом.

Наразі у цьому квартеті лідирує "Реал Сосьєдад" (10 очок). На другому місці – "Інтер" (7 балів). Третю сходинку посідає "Зальцбург" (3 пункти). "Бенфіка" йде останньою, не маючи у своєму активі жодного набраного очка.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 29 листопада, команда Трубіна вдома зіграє з "Інтером", а "Реал Сосьєдад" прийме "Зальцбург".

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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