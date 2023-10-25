"Бенфіка" з Трубіним зазнала третьої поспіль поразки у групі Ліги чемпіонів

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на власному полі поступилася "Реалу Сосьєдад" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 0:1 .

Єдиний гол у цьому поєдинку було забито у другому таймі. На 63-й хвилині Браїс Мендес розстріляв порожні ворота після передачі з лівого краю штрафного майданчика від Андера Барренечеа, з яким почав зближатися Трубін, очікуючи удару.

Для лісабонців це третя поспіль поразка на груповій стадії нинішньої ЛЧ. Раніше "Бенфіка" програла "Зальцбургу" (0:2) та "Інтеру" (0:1).

В іншому матчі третього туру групи D "Інтер" вдома обіграв "Зальцбург" з рахунком 2:1.

Таким чином, за підсумками трьох турів квартет очолюють "Реал Сосьєдад" та "Інтер", які набрали по 7 очок. На третій позиції – "Зальцбург" (3 бали), "Бенфіка" без жодного залікового пункту йде останньою.

У четвертому турі Ліги чемпіонів, 8 листопада, "Реал Сосьєдад" прийме "Бенфіку", а "Зальцбург" вдома зустрінеться з "Інтером".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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