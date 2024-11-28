"Бенфіка" з Трубіним здійснила камбек і вирвала перемогу над "Монако" в Лізі чемпіонів (відео)

Лісабонці скористалися вилученням у суперника та завершили поєдинок на свою користь.

"Бенфіка" на виїзді здобула вольову перемогу над "Монако" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Напружений поєдинок закінчився з рахунком 2:3 .

На 13-й хвилині господарі відкрили рахунок – відзначився Ельєсс Бен Сегір. Одразу після перерви "орли" відігралися зусиллями Евангелоса Павлідіса.

На 50-й хвилині "монегаски" могли знову вийти вперед, але гол Магнеса Акліуша було скасовано через офсайд. Із цієї ж причини чотирма хвилинами пізніше рефері не зарахував уже гол лісабонців, який забив Александер Ба.

На 58-й хвилині "Монако" залишився в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Вільфрід Сінго.

Однак навіть удесятьох представник чемпіонату Франції зумів повести в рахунку – на 67-й хвилині влучного удару завдав Сунгуту Магасса.

Але "Бенфіка" все ж змогла оформити камбек і вирвати перемогу. На 84-й хвилині рахунок зрівняв Артур Кабрал, а ще через чотири хвилини вирішальний м'яч забив Зекі Амдуні.

Зазначимо, що у складі португальського клубу весь матч провів український голкіпер Анатолій Трубін.

Огляд матчу "Монако" – "Бенфіка"

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (9 очок) піднялася на 14-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Монако" з 10 балами перебуває на восьмій сходинці.

У наступному турі найпрестижнішого євротурніру "Бенфіка" прийме "Болонью", а "Монако" на виїзді позмагається з "Арсеналом". Обидва матчі відбудуться 11 грудня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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