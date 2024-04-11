"Бенфіка" з Трубіним здолала "Марсель" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)

"Орли" заробили мінімальну перевагу перед поєдинком у відповідь.
"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на своєму полі обіграла "Марсель" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:1.
Португальський клуб вийшов вперед на 16-й хвилині зустрічі – відзначився Рафа Сілва.
На старті другого тайму "орли" подвоїли свою перевагу – на 52-й хвилині точного удару завдав Анхель Ді Марія.
На 67-й хвилині "провансальці" скоротили відставання – П'єр-Емерік Обамеянг реалізував вихід один на один з Трубіним. Однак на більше сил у французького клубу не вистачило.
Зазначимо, що Трубін вийшов у стартовому складі лісабонців та відіграв весь матч.
Огляд матчу "Бенфіка" – "Марсель"
Буде додано незабаром.
Поєдинок-відповідь між "Марселем" і "Бенфікою" відбудеться у четвер, 18 квітня, у Франції.
Переможець пари "Бенфіка" – "Марсель" у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі "Ліверпуль" – "Аталанта".
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