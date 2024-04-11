"Бенфіка" з Трубіним здолала "Марсель" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)

"Орли" заробили мінімальну перевагу перед поєдинком у відповідь.

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на своєму полі обіграла "Марсель" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:1 .

Португальський клуб вийшов вперед на 16-й хвилині зустрічі – відзначився Рафа Сілва.

На старті другого тайму "орли" подвоїли свою перевагу – на 52-й хвилині точного удару завдав Анхель Ді Марія.

На 67-й хвилині "провансальці" скоротили відставання – П'єр-Емерік Обамеянг реалізував вихід один на один з Трубіним. Однак на більше сил у французького клубу не вистачило.

Зазначимо, що Трубін вийшов у стартовому складі лісабонців та відіграв весь матч.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Марсель"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Марселем" і "Бенфікою" відбудеться у четвер, 18 квітня, у Франції.

Переможець пари "Бенфіка" – "Марсель" у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі "Ліверпуль" – "Аталанта".

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