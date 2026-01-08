ТСН у соціальних мережах

"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не змогла вийти до фіналу Кубка португальської ліги

Команда українців у півфіналі поступалася "Бразі".

"Бенфіка"

"Бенфіка" / facebook.com/SLBenfica

"Бенфіка" українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна зазнала поразки від "Браги" в півфінальному матчі Кубка португальської ліги. Поєдинок у місті Лейрія завершився з рахунком 1:3.

Обидва українські футболісти вийшли у стартовому складі "орлів". Трубін відіграв весь матч, а Судакова замінили на 64-й хвилині.

"Брага" двічі вразила ворота Трубіна в першому таймі. Відзначилися Пау Віктор і Родріго Саласар.

На 53-й хвилині Судаков мав шанс забити, але голкіпер "Браги" завадив йому це зробити, виконавши неймовірний сейв.

На 64-й хвилині Вангеліс Павлідіс з пенальті відіграв один гол для підопічних Жозе Моурінью.

Але камбеку лісабонців не сталося. На 81-й хвилині Густав Лагербільке забив третій м'яч у ворота Трубіна, установивши остаточний рахунок гри.

У фінальному матчі за трофей "Брага" 10 січня позмагається з "Віторією Гімарайнш", яка днем раніше у півфіналі сенсаційно здолала "Спортинг" (2:1).

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив дебютний гол в АПЛ.

