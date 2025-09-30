"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим програла "Челсі" у Лізі чемпіонів

Георгій Судаков, "Челсі" – "Бенфіка" / © Associated Press

Англійський "Челсі" обіграв португальську "Бенфіку" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Перемогу в цій зустрічі лондонцям приніс єдиний забитий гол. На 18-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав колумбійський півзахисник "орлів" Річард Ріос.

Українські футболісти лісабонського клубу, воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков, вийшли на поле у стартовому складі. Трубін відіграв повний матч, а Судакова замінили на 77-й хвилині.

Огляд матчу "Челсі" – "Бенфіка"

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого єврокубка "Челсі" поступився німецькій "Баварії" (1:3). А "Бенфіка" сенсаційно програла азербайджанському "Карабаху" (2:3), після чого Бруну Лаже на посаді головного тренера команди замінив Жозе Моурінью.

У наступному турі Ліги чемпіонів команда Енцо Марески 22 жовтня прийме нідерландський "Аякс", а підопічні Моурінью днем раніше на виїзді зустрінуться з англійським "Ньюкаслом".

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.