"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим виграла другий матч поспіль у Лізі чемпіонів

"Бенфіка" / © Associated Press

"Бенфіка" на своєму полі перемогла "Наполі" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:0 .

Лісабонці відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі – відзначився Річард Ріос.

На старті другого тайму португальський клуб збільшив свою перевагу – Ріос асистував Леандро Баррейро.

Зазначимо, що український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 76-й хвилині. Інший українець "орлів", воротар Анатолій Трубін, відіграв повний матч, не пропустивши жодного м'яча.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Наполі"

Буде додано незабаром.

Для "Бенфіки" це друга перемога в основному раунді Ліги чемпіонів. Минулого туру підопічні Жозе Моурінью на виїзді обіграли "Аякс" (2:0).

Таким чином, "орли" з 6 очками піднялися на 25-те місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Наполі" (7 балів) перебуває на 23-й позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів лісабонці 21 січня 2026 року на виїзді зіграють з "Ювентусом", а "Наполі" днем раніше у гостях позмагається з "Копенгагеном".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.