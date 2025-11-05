"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зазнала четвертої поразки поспіль у Лізі чемпіонів

"Бенфіка" – "Баєр" / © Associated Press

"Бенфіка" програла "Баєру" в домашньому матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі леверкузенці забили в другому таймі – після помилки оборони лісабонського клубу точним ударом на 65-й хвилині відзначився Патрік Шик.

Обидва українці, які виступають за "Бенфіку", воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков вийшли на поле у стартовому складі. Трубін відіграв весь матч, а Судакова замінили на 69-й хвилині.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Баєр"

Для "Бенфіки" це четверта поразка поспіль в основному етапі Ліги чемпіонів. Португальська команда посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, не набравши жодного очка.

"Баєр" тепер має у своєму активі 5 балів і піднявся на 21-шу сходинку таблиці ЛЧ.

У наступному турі Ліги чемпіонів "орли" на виїзді позмагаються з "Аяксом", а "фармацевти" завітають у гості до "Манчестер Сіті". Обидва матчі відбудуться 25 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.