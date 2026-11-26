Анатолій Трубін, "Вікторія" Пльзень — "Бенфіка" / © Associated Press

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Португальська "Бенфіка" на виїзді зазнала нищівної поразки від чеської "Вікторії" Пльзень у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27. Поєдинок у місті Пльзень завершився з рахунком 4:0.

Ще до перерви господарі тричі вразили ворота українського голкіпера "орлів" Анатолія Трубіна, який вийшов на поле у стартовому складі. На 30-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Патрік Грошовскі, а потім Прінс Аду та Крістоф Кабонго забили 43-й і 44-й хвилинах відповідно.

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На старті другого тайму чеська команда відвантажила четвертий м'яч у ворота лісабонців — на 46-й хвилині Кабонго оформив дубль. Після цього до фінального свистка рахунок уже не змінився.

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Зазначимо, що Трубін відіграв повний матч. Інший український футболіст "Бенфіки" — півзахисник Георгій Судаков — вийшов на заміну одразу після перерви.

Для "Бенфіки" це перша поразка в основному етапі Ліги Європи — до цього лісабонський клуб виграв чотири матчі з чотирьох.

Наразі "орли" з 12 очками посідають четверте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Вікторія" Пльзень з 6 балами піднялася на 19-ту позицію.

У наступному турі Ліги Європи "Бенфіка" прийме грецький ОФІ, а "Вікторія" Пльзень у гостях зіграє з англійським "Борнмутом". Обидва матчі відбудуться 10 грудня.

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Вісім найкращих команд основного раунду Ліги Європи напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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