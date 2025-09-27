"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим здобула вольову перемогу в матчі чемпіонату Португалії

"Бенфіка" / © "Бенфіка"

"Бенфіка" на своєму полі здобула вольову перемогу над "Жил Вісенте" у матчі 7-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:1 .

Гості вийшли вперед на 11-й хвилині зусиллями Луїша Ештевеша, який забив прямим ударом зі штрафного.

Однак підопічні Жозе Моурінью швидко переламали перебіг зустрічі – Вангеліс Павлідіс оформив дубль. На 18-й хвилині грецький нападник забив з гри, а через вісім хвилин реалізував пенальті.

Весь матч у складі "Бенфіки" відіграв український воротар Анатолій Трубін, який неодноразово рятував свою команду від пропущених м'ячів, зокрема здійснив ефектний подвійний сейв на самому старті гри.

Український півзахисник Георгій Судаков також вийшов на поєдинок в основі та був замінений на 80-й хвилині.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Жил Вісенте"

Після цієї перемоги "Бенфіка" (17 очок) піднялася на друге місце у чемпіонаті Португалії – "орли" на один пункт відстають від "Порту", який має матч у запасі. "Жил Вісенте" (13 балів) залишився на четвертій позиції.

Наступний матч "Бенфіка" зіграє 30 вересня на виїзді з "Челсі" у Лізі чемпіонів, після чого 5 жовтня у гостях зустрінеться з "Порту" у національному чемпіонаті. "Жил Вісенте" 4 жовтня прийме "Ештрелу".