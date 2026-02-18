- Дата публікації
"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зі скандалом програла "Реалу" в плейоф Ліги чемпіонів
Матч-відповідь між командами відбудеться 25 лютого на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.
"Бенфіка" вдома програла мадридському "Реалу" в першому поєдинку стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Зустріч на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершилася з рахунком 0:1.
Перший тайм минув без забитих голів. На старті другого тайму "вершкові" відкрили рахунок – на 50-й хвилині шикарним ударом у дальню "дев'ятку" забив Вінісіус Жуніор.
Бразилець скандально відсвяткував гол біля кутового прапорця "Бенфіки" образливими танцями, отримавши жовту картку за неспортивну поведінку. У відповідь вінгер португальського клубу Джанлука Престіанні сказав Вінісіусу щось неприємне – нібито обізвав його "мавпою".
Рефері призупинив матч через прояв расизму і десять хвилин арбітри, тренери та гравці з'ясовували стосунки. Лише після цього гру було поновлено.
Зазначимо, що на 85-й хвилині головний тренер "орлів" Жозе Моуріньо отримав червону картку за образи на адресу арбітра. "Особливого" розлютило, що суддя не став показувати Вінісіусу другу жовту картку, а лише призначив штрафний удар.
Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв повний матч. Інший українець лісабонців – півзахисник Георгій Судаков – вийшов на заміну на 74-й хвилині, а на 90+2-й хвилині заробив жовту картку.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.
Огляд матчу "Бенфіка" – "Реал" Мадрид
Матч-відповідь між "Реалом" і "Бенфікою" відбудеться у середу, 25 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок – о 22:00 за київським часом.
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.