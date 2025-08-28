"Бенфіка" з Трубіним обіграла "Фенербахче" і вийшла до основного раунду Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін / © Associated Press

Португальська "Бенфіка" обіграла турецький "Фенербахче" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Перша гра між командами у Стамбулі завершилася внічию 0:0. У другому поєдинку на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні сильнішими виявилися господарі – 1:0 .

Єдиний гол за лісабонський клуб на 35-й хвилині забив Керем Актюркоглу.

Зазначимо, що підопічні Жозе Моурінью догравали матч у меншості після вилучення Андерсона Таліски на 82-й хвилині – бразилець отримав дві жовті картки за три хвилини.

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв увесь матч. 24-річний український голкіпер провів шостий поспіль "сухий" поєдинок цього сезону.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Фенербахче"

Таким чином, "Бенфіка" перемогла 1:0 за сумою двох зустрічей і вийшла до основного раунду Ліги чемпіонів. "Фенербахче" зіграє в основному етапі Ліги Європи.

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок церемонії – о 19:00 за київським часом.