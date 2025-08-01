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"Бенфіка" з Трубіним обіграла "Спортинг" і завоювала Суперкубок Португалії
Анатолій Трубін виграв свій другий трофей з "орлами".
"Бенфіка" перемогла "Спортинг" у матчі за Суперкубок Португалії-2025. Поєдинок завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цьому протистоянні на 50-й хвилині забив нападник "Бенфіки" Евангелос Павлідіс.
Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч, здійснивши три сейви.
Для Трубіна, якому якраз 1 серпня виповнилося 24 роки, це другий трофей з "орлами" після Кубка португальської ліги-2024/25.
Попереду на "Бенфіку" чекають матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з французькою "Ніццою", які відбудуться 6 та 12 серпня.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" вдруге обіграв "Бешикташ" і вийшов до 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.