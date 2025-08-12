"Бенфіка" з Трубіним повторно обіграла "Ніццу" та вийшла до плейоф відбору Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін / © "Бенфіка"

"Бенфіка" обіграла "Ніццу" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Ештадіу та Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи "орли" забили в першому таймі. На 18-й хвилині рахунок у грі відкрив Фредрік Аурснес, а через дев'ять хвилин перевагу лісабонського клубу зміцнив Андреас Шельдеруп.

Зазначимо, що український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч, зумівши не пропустити.

Перший матч між цими суперниками також завершився з рахунком 2:0 на користь португальського клубу.

Отже, "Бенфіка" тріумфувала 4:0 за сумою двох зустрічей та вийшла до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів, де позмагається з турецьким "Фенербахче", який у 3-му кваліфай-раунді пройшов нідерландський "Феєнорд" (1:2, 5:2).

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" вдруге програло кіпрському "Пафосу" та вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів.