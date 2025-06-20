ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

"Бенфіка" з Трубіним рознесла суперника на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Лісабонці не залишили жодних шансів новозеландському колективу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

Португальська "Бенфіка" розгромила новозеландський "Окленд Сіті" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на "Inter&Co Stadium" в американському Орландо завершився з рахунком 6:0.

Лісабонці відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – пенальті реалізував Анхель Ді Марія.

У перерві розпочалася сильна гроза й організатори вирішили призупинити гру через загрозу удару блискавки.

Пауза склала 2 години 10 хвилин та стала найдовшою на Клубному чемпіонаті світу-2025. Попередній рекорд належав поєдинку "Пачука" – "Зальцбург", який через негоду призупиняли на 90 хвилин.

Після того, як команди повернулися на поле, "Бенфіка" відправила ще п'ять м'ячів до сітки воріт суперника. По голу забили Вангеліс Павлідіс і Ренату Санчеш, дубль оформив Леандро Баррейро, а крапку в цій грі на 90+8-й хвилині поставив Ді Марія, який реалізував ще один 11-метровий.

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв повний матч, виконавши два сейви та зберігши свої ворота "сухими".

Огляд матчу "Бенфіка" – "Окленд Сіті"

Буде додано незабаром.

В іншому матчі 2-го туру групи C зустрінуться "Баварія" (Німеччина) та "Бока Хуніорс" (Аргентина). Цей поєдинок відбудеться 21 червня, початок – 04:00 за київським часом.

У першому турі "Бенфіка" та "Бока Хуніорс" зіграли внічию (2:2), а "Баварія" знищила "Окленд Сіті" (10:0).

У заключному турі 24 червня "Бенфіка" позмагається з "Баварією", а в паралельному матчі зійдуться "Окленд Сіті" та "Бока Хуніорс".

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie