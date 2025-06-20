"Бенфіка" з Трубіним рознесла суперника на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Анатолій Трубін / © Associated Press

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Португальська "Бенфіка" розгромила новозеландський "Окленд Сіті" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на "Inter&Co Stadium" в американському Орландо завершився з рахунком 6:0 .

Лісабонці відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – пенальті реалізував Анхель Ді Марія.

У перерві розпочалася сильна гроза й організатори вирішили призупинити гру через загрозу удару блискавки.

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Пауза склала 2 години 10 хвилин та стала найдовшою на Клубному чемпіонаті світу-2025. Попередній рекорд належав поєдинку "Пачука" – "Зальцбург", який через негоду призупиняли на 90 хвилин.

Після того, як команди повернулися на поле, "Бенфіка" відправила ще п'ять м'ячів до сітки воріт суперника. По голу забили Вангеліс Павлідіс і Ренату Санчеш, дубль оформив Леандро Баррейро, а крапку в цій грі на 90+8-й хвилині поставив Ді Марія, який реалізував ще один 11-метровий.

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв повний матч, виконавши два сейви та зберігши свої ворота "сухими".

Огляд матчу "Бенфіка" – "Окленд Сіті"

Буде додано незабаром.

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В іншому матчі 2-го туру групи C зустрінуться "Баварія" (Німеччина) та "Бока Хуніорс" (Аргентина). Цей поєдинок відбудеться 21 червня, початок – 04:00 за київським часом.

У першому турі "Бенфіка" та "Бока Хуніорс" зіграли внічию (2:2), а "Баварія" знищила "Окленд Сіті" (10:0).

У заключному турі 24 червня "Бенфіка" позмагається з "Баварією", а в паралельному матчі зійдуться "Окленд Сіті" та "Бока Хуніорс".

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