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"Бенфіка" з Трубіним рознесла суперника на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
Лісабонці не залишили жодних шансів новозеландському колективу.
Португальська "Бенфіка" розгромила новозеландський "Окленд Сіті" у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на "Inter&Co Stadium" в американському Орландо завершився з рахунком 6:0.
Лісабонці відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – пенальті реалізував Анхель Ді Марія.
У перерві розпочалася сильна гроза й організатори вирішили призупинити гру через загрозу удару блискавки.
Пауза склала 2 години 10 хвилин та стала найдовшою на Клубному чемпіонаті світу-2025. Попередній рекорд належав поєдинку "Пачука" – "Зальцбург", який через негоду призупиняли на 90 хвилин.
Після того, як команди повернулися на поле, "Бенфіка" відправила ще п'ять м'ячів до сітки воріт суперника. По голу забили Вангеліс Павлідіс і Ренату Санчеш, дубль оформив Леандро Баррейро, а крапку в цій грі на 90+8-й хвилині поставив Ді Марія, який реалізував ще один 11-метровий.
Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв повний матч, виконавши два сейви та зберігши свої ворота "сухими".
Огляд матчу "Бенфіка" – "Окленд Сіті"
Буде додано незабаром.
В іншому матчі 2-го туру групи C зустрінуться "Баварія" (Німеччина) та "Бока Хуніорс" (Аргентина). Цей поєдинок відбудеться 21 червня, початок – 04:00 за київським часом.
У першому турі "Бенфіка" та "Бока Хуніорс" зіграли внічию (2:2), а "Баварія" знищила "Окленд Сіті" (10:0).
У заключному турі 24 червня "Бенфіка" позмагається з "Баварією", а в паралельному матчі зійдуться "Окленд Сіті" та "Бока Хуніорс".
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