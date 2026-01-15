ТСН у соціальних мережах

Бенфіка з Трубіним та Судаковим не зуміла вийти до півфіналу Кубка Португалії

У чвертьфіналі підопічні Жозе Моурінью програли "Порту".

Максим Приходько
"Бенфіка"

"Бенфіка" / © Associated Press

"Бенфіка" українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна у гостях зазнала поразки від "Порту" в чвертьфінальному матчі Кубка Португалії. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 1:0.

Перемогу в цій грі "драконам" приніс гол Яна Беднарека на 15-й хвилині зустрічі.

Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та провів повний матч. Судаков з'явився на полі наприкінці першого тайму, замінивши травмованого Річарда Ріоса.

Таким чином, "Порту" вийшов до півфіналу національного Кубка, а "Бенфіка" вибула з турніру.

У наступному матчі підопічні Жозе Моурінью 17 січня на виїзді зіграють проти "Ріу Аве" в межах чемпіонату Португалії.

Наразі "Бенфіка" посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, на 3 очки відстаючи від "Спортинга" і на 10 балів від лідера "Порту".

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не змогла вийти до фіналу Кубка португальської ліги.

