Бенфіка з Трубіним та Судаковим не зуміла вийти до півфіналу Кубка Португалії
У чвертьфіналі підопічні Жозе Моурінью програли "Порту".
"Бенфіка" українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна у гостях зазнала поразки від "Порту" в чвертьфінальному матчі Кубка Португалії. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 1:0.
Перемогу в цій грі "драконам" приніс гол Яна Беднарека на 15-й хвилині зустрічі.
Трубін вийшов у стартовому складі "орлів" та провів повний матч. Судаков з'явився на полі наприкінці першого тайму, замінивши травмованого Річарда Ріоса.
Таким чином, "Порту" вийшов до півфіналу національного Кубка, а "Бенфіка" вибула з турніру.
У наступному матчі підопічні Жозе Моурінью 17 січня на виїзді зіграють проти "Ріу Аве" в межах чемпіонату Португалії.
Наразі "Бенфіка" посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, на 3 очки відстаючи від "Спортинга" і на 10 балів від лідера "Порту".
Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не змогла вийти до фіналу Кубка португальської ліги.