"Бенфіка" з Трубіним та Судаковим сенсаційно втратила очки в матчі чемпіонату Португалії

Анатолій Трубін / © "Бенфіка"

"Бенфіка" сенсаційно не зуміла обіграти "Санта-Клару" в матчі 5-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 1:1 .

Ще до кінця першого тайму гості залишилися в меншості – на 38-й хвилині пряму червону картку заробив Паулу Віктор.

На 59-й хвилині "орли" відкрили рахунок завдяки голу Вангеліса Павлідіса.

Однак втримати перемогу господарі не змогли. У компенсований час, на 90+2-й хвилині, "Санта-Клара" вирвала нічию зусиллями Вінісіуса Лопеса після грубої помилки захисника лісабонців Ніколаса Отаменді.

Український воротар Анатолій Трубін відіграв увесь матч, пропущений гол став для нього першим цього сезону на клубному рівні.

Український півзахисник Георгій Судаков, який наприкінці літа перейшов до "Бенфіки" з донецького "Шахтаря", дебютував за лісабонський клуб, вийшовши на заміну на 72-й хвилині зустрічі.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Санта-Клара"

Після чотирьох турів "Бенфіка" з 10 очками посідає друге місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від лідера "Порту" на 2 бали.

Уже у вівторок, 16 вересня, команда Трубіна та Судакова прийме азербайджанський "Карабах" у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів.

