"Бенфіка" з Трубіним та Судаковим зазнала розгромної поразки у Лізі чемпіонів

"Бенфіка" / © "Бенфіка"

Португальська "Бенфіка" на виїзді зазнала розгромної поразки від англійського "Ньюкасла" в третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 3:0 .

Господарі поля відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – забив Ентоні Гордон.

У другому таймі "сороки" збільшили свою перевагу та довели справу до розгрому – дубль оформив Харві Барнс, відзначившись голами на 71-й і 83-й хвилинах.

Обидва українці, які виступають за "Бенфіку", воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков провели на полі весь матч.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Бенфіка"

Після цієї перемоги "Ньюкасл" (6 очок) піднявся на сьоме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Бенфіка" перебуває на 34-й сходинці, маючи три поразки в трьох поєдинках.

У четвертому турі Ліги чемпіонів лісабонці приймуть німецький "Баєр", а клуб АПЛ вдома зустрінеться з іспанським "Атлетиком" Більбао. Обидва матчі відбудуться 5 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.