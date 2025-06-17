- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
"Бенфіка" з Трубіним закамбечила проти "Бока Хуніорс" на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
"Орли" поступалися з різницею у два м'ячі, але зуміли врятуватися від поразки.
"Бока Хуніорс" та "Бенфіка" зіграли внічию в матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 2:2.
Аргентниський клуб двічі забив у середині першого таму – на 21-й і 27-й хвилинах відповідно відзначилися Мігель Мерентьєль та Родрігу Батталья.
Перед самою перервою португальська команда скоротила відставання в рахунку – пенальті реалізував Анхель Ді Марія.
На 72-й хвилині "орли" залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Андреа Белотті.
Однак це не завадило лісабонцям уникнути поразки – на 84-й хвилині паритет у протистоянні відновив Ніколас Отаменді.
Незабаром після цього аргентинський колектив також залишився удесятьох – на 88-й хвилині пряме вилучення заробив Ніколас Фігаль.
Весь матч у воротах "Бенфіки" відіграв український голкіпер Анатолій Трубін, який пропустив два м'ячі.
Огляд матчу "Бока Хуніорс" – "Бенфіка"
В іншому матчі стартового туру групи C німецька "Баварія" знищила новозеландський "Окленд Сіті" з рахунком 10:0.
У другому турі цього квартету "Бенфіка" 20 червня зіграє "Окленд Сіті", а "Бока Хуніорс" 21 червня протистоятиме "Баварії".
На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.