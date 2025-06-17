"Бенфіка" з Трубіним закамбечила проти "Бока Хуніорс" на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

"Бока Хуніорс" – "Бенфіка" / © Associated Press

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"Бока Хуніорс" та "Бенфіка" зіграли внічию в матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Хард Рок" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 2:2 .

Аргентниський клуб двічі забив у середині першого таму – на 21-й і 27-й хвилинах відповідно відзначилися Мігель Мерентьєль та Родрігу Батталья.

Перед самою перервою португальська команда скоротила відставання в рахунку – пенальті реалізував Анхель Ді Марія.

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На 72-й хвилині "орли" залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Андреа Белотті.

Однак це не завадило лісабонцям уникнути поразки – на 84-й хвилині паритет у протистоянні відновив Ніколас Отаменді.

Незабаром після цього аргентинський колектив також залишився удесятьох – на 88-й хвилині пряме вилучення заробив Ніколас Фігаль.

Весь матч у воротах "Бенфіки" відіграв український голкіпер Анатолій Трубін, який пропустив два м'ячі.

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Огляд матчу "Бока Хуніорс" – "Бенфіка"

В іншому матчі стартового туру групи C німецька "Баварія" знищила новозеландський "Окленд Сіті" з рахунком 10:0.

У другому турі цього квартету "Бенфіка" 20 червня зіграє "Окленд Сіті", а "Бока Хуніорс" 21 червня протистоятиме "Баварії".

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