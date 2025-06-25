"Бенфіка" з Трубіним здолала "Баварію" та вийшла до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

Анатолій Трубін / © Associated Press

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Португальська "Бенфіка" обіграла німецьку "Баварію" в матчі заключного, третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Банк оф Америка" в місті Шарлотт завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі лісабонці забили на 13-й хвилині, коли Андреас Шельдеруп відзначився з передачі Фредріка Еурсунеса.

Український голкіпер португальського клубу Анатолій Трубін вийшов на поле в стартовому складі і відіграв до фінального свистка, зберігши свої ворота "сухими". За матч наш співвітчизник здійснив чотири сейви.

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Огляд матчу "Бенфіка" – "Баварія"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (7 очок) посіла перше місце в групі C і вийшла до плейоф. "Баварія" (6 балів) стала другою і також пробилася до 1/8 фіналу. "Бока Хуніорс" (Аргентина) та "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) вилетіли з турніру.

В 1/8 фіналу "Бенфіка" позмагається з командою, яка фінішує другою в групі D. Це буде англійський "Челсі" або туніський "Есперанс". Тоді як "Баварія в 1/8 фіналу зійдеться з бразильським "Фламенго".

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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.