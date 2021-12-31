"Бенфіка" з Яремчуком поступилася лідеру Прімейри, українець - найкращий гравець своєї команди

Роман забив єдиний гол своєї команди.
У центральному поєдинку 16-го туру чемпіонату Португалії "Порту" приймав на своєму полі "Бенфіку" - 3:1.
Лідер турнірної таблиці Прімейри накидав супернику три гола - відзначились Фабіу Вієйра, Пепе та Мехді Таремі.
У складі лісабонського клубу єдиним голом відзначився українець Роман Яремчук, який забив у другому поспіль матчі чемпіонату.
Український форвард став найкращим гравцем у складі своєї команди. За версією порталу WhoScored Яремчук отримав 7.1 бала.
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