"Бенфіка" зазнала поразки в дербі перед доленосною грою в ЛЧ із "Динамо"

"Бенфіка" зазнала поразки в дербі перед доленосною грою в ЛЧ із "Динамо"

Яремчук не допоміг "орлам" в матчі проти "Спортінга".

В рамках 13-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" приймала на своєму полі "Спортінг" у дербі та зазнала поразки.

Гості відкрили рахунок вже на восьмій хвилині зусиллями Сарабії, а в середині другого тайму довели його до розгромного.

Гол престижу Піцці у компенсований до матчу час лише трохи скрасив гіркоту поразки "Бенфіки".

Українець Роман Яремчук з'явився на полі після перерви. Він створив гольовий момент на 80-й хвилині, віддавши пас на Дарвіна Нуньєса, який замкнув сферу у порожні ворота. Але арбітр скористався допомогою VAR і гол не зарахував, тому що Яремчук перебував у шестисантиметровому офсайді.

"Бенфіка" закриває трійку лідерів турнірної таблиці Прімейри, відстаючи від "Спортінга" на 4 очка.

Наступний свій матч у чемпіонаті Португалії "орли" зіграють з "Фамаліканом" у неділю, 12 грудня.

Перед цим, у середу, 8 грудня, команда українця прийматиме Динамо. Цей поєдинок вирішить долю "Бенфіки" у Лізі чемпіонів.

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