"Бенфіка" знищила "Брюгге" з Яремчуком на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Лісабонці перемогли 7:1 за підсумками двох зустрічей.

Португальська "Бенфіка" на власному полі розгромила бельгійський "Брюгге" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – 5:1 .

Господарі могли повести в рахунку вже на 2-й хвилині, але гол Жоау Маріу було скасовано після перегляду відеоповтору через офсайд.

Утім, це не завадило лісабонцям забити двічі ще до перерви. Наприкінці першого тайму відзначилися Рафа Сілва та Гонсалу Рамуш.

У другому таймі Рамуш забив вдруге, оформивши дубль. Ще по разу у воротах бельгійців розписалися Маріу, який реалізував пенальті, та Давид Нерес.

"Брюгге" зумів відповісти лише голом престижу на 87-й хвилині у виконанні Бйорна Маєра.

Український форвард "Брюгге" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений на 62-й хвилині за рахунку 3:0 на корсть "Бенфіки". У першому таймі українець заробив жовту картку.

Огляд матчу

Перший матч між клубами завершилася перемогою "Бенфіки" з рахунком 0:2, тож за сумою двох поєдинків "орли" виграли 7:1 та вийшли до чвертьфіналу турніру.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня "Челсі" взяв реванш у дортмундської "Боруссії" та пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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