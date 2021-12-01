Бензема робить різницю: "Реал" переміг у перенесеному матчі та зміцнив лідерство в Примері (відео)

"Вершкові" виграли п'ятий поєдинок чемпіонату поспіль.
Мадридський "Реал" переміг "Атлетик" з Більбао у перенесеному поєдинку 9-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч на "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч у матчі було забито на 40-й хвилині. Головна атакувальна сила "вершкових" Карім Бензема замкнув передачу від Луки Модріча.
- "Королівський клуб" (36 балів), вигравши п'ятий поєдинок чемпіонату поспіль, пішов у відрив на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Команда Карло Анчелотті на 7 очок випереджає найближчого переслідувача "Атлетіко", хоча "матрацники" мають гру в запасі.
- "Атлетик" з Більбао залишився на восьмій позиції з 20 балами у своєму активі.
- У наступному матчі мадридці 4 грудня в гостях зустрінуться з "Реалом Сосьєдад", баски 6 грудня на виїзді зіграють з "Хетафе".