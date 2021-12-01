Бензема робить різницю: "Реал" переміг у перенесеному матчі та зміцнив лідерство в Примері (відео)

Бензема робить різницю: "Реал" переміг у перенесеному матчі та зміцнив лідерство в Примері (відео)

"Вершкові" виграли п'ятий поєдинок чемпіонату поспіль.

Мадридський "Реал" переміг "Атлетик" з Більбао у перенесеному поєдинку 9-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч на "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у матчі було забито на 40-й хвилині. Головна атакувальна сила "вершкових" Карім Бензема замкнув передачу від Луки Модріча.