Берінчик - Чанієв: де дивитися та ставки букмекерів на чемпіонський бій українця проти росіянина

Берінчик - Чанієв: де дивитися та ставки букмекерів на чемпіонський бій українця проти росіянина

Денис ушосте в кар'єрі захищатиме титул WBO International.

У суботу, 18 грудня, український боксер Денис Берінчик проведе поєдинок з росіянином Ісою Чанієвим.

Битва між 33-річним українцем і 29-річним представником Російської Федерації стане головною подією вечора боксу, який відбудеться в ТРЦ "Термінал" у Броварах.

На кону в майбутньому поєдинку стоятиме титул WBO International в легкій вазі, яким володіє українець. Денис захищатиме цей пояс уже вшосте.

Де дивитися бій Берінчик - Чанієв

В Україні поєдинок у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Берінчик і Чанієв вийдуть у ринг орієнтовно о 22:00 за київським часом.

Прогнози букмекерів на бій Берінчик - Чанієв

На думку букмекерів, абсолютним фаворитом поєдинку є український боксер. На перемогу Берінчика можна поставити з коефіцієнтом 1.08. Успіх росіянина - 7.70. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 34.00.

В останньому бою на боксерському ринзі Берінчик 21 березня нокаутував чилійця Хосе Санчеса. В активі Дениса 15 перемог (9 - нокаутом) у 15 поєдинках.

чилійця Хосе Санчеса. В активі Дениса 15 перемог (9 - нокаутом) у 15 поєдинках. 24 липня Берінчик дебютував у бою на голих кулаках та переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова на прізвисько "Російський молот".

колишнього бійця UFC Артема Лобова на прізвисько "Російський молот". Чанієв провів у профі 18 поєдинків: здобув 15 перемог (7 - нокаутом) і тричі програв. В останньому бою росіянин у липні нокаутував казаха Нуртаса Ажбенова.

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