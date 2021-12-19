Берінчик - Чанієв: найкращі моменти переможного бою українця проти росіянина (відео)

Денис виграв одноголосним рішенням суддів.

18 грудня в ТРЦ "Термінал" у Броварах український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над росіянином Ісою Чанієвим і захистив титул WBO International у легкій вазі.

Поєдинок між 33-річним українцем і 29-річним представником Російської Федерації тривав всі відведені 12 раундів. Берінчику довелося несолодко, адже суперник цього разу був дуже серйозним. Але Денис продемонстрував високу техніку та велику сміливість, що й дозволило йому перебоксувати суперника.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Денису: 116-112, 118-110, 118-111. Зазначимо. що Берінчик успішно захистив пояс WBO International у легкій вазі вже вшосте в кар'єрі.

До вашої уваги найкраші моменти переможного бою українця проти боксера з РФ.

Для Дениса перемога стала 16-ю (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

Чанієв програв учетверте в кар'єрі. В його активі 15 перемог (7 - нокаутом) у 19 боях.

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