Берінчик - Чанієв: українець і росіянин показали вагу та провели дуель поглядів перед боєм (відео)

Берінчик - Чанієв: українець і росіянин показали вагу та провели дуель поглядів перед боєм (відео)

18 грудня Денис захищатиме пояс WBO International в легкій вазі.

Український боксер Денис Берінчик та росіянин Іса Чанієв пройшли традиційну церемонію зважування напередодні бою, який відбудеться 18 грудня в ТРЦ "Термінал" у Броварах.

Обидва боксери показали однакову вагу - 61,2 кілограма, вклавшись у ліміт легкої вагової категорії (до 61,24 кг).

Після зважування українець і росіянин провели дуель поглядів і потиснули один одному руки.

На кону в майбутньому поєдинку між 33-річним Беріничиком і 29-річним представником Російської Федерації стоятиме титул WBO International в легкій вазі, яким володіє українець. Денис захищатиме цей пояс уже вшосте.

В останньому бою на боксерському ринзі Берінчик 21 березня нокаутував чилійця Хосе Санчеса. В активі Дениса 15 перемог (9 - нокаутом) у 15 поєдинках.

чилійця Хосе Санчеса. В активі Дениса 15 перемог (9 - нокаутом) у 15 поєдинках. 24 липня Берінчик дебютував у бою на голих кулаках та переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова на прізвисько "Російський молот".

колишнього бійця UFC Артема Лобова на прізвисько "Російський молот". Чанієв провів у профі 18 поєдинків: здобув 15 перемог (7 - нокаутом) і тричі програв. В останньому бою росіянин у липні нокаутував казаха Нуртаса Ажбенова.

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