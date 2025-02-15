Берінчик – Девіс: світ боксу відреагував на поразку українця у чемпіонському бою

У ніч проти 15 лютого український боксер Денис Берінчик нокаутом програв американцю Кейшону Девісу в бою за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

У четвертому раунді поєдинку, який відбувався на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США), американський претендент нокаутував українського чемпіона серією потужних ударів. Перед цим у третьому раунді Берінчик побував у нокдауні.

Розповідаємо, як відомі представники боксерського світу відреагували на результат бою Берінчик – Девіс.

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд

"Мій хлопець зробив свою справу. Я гордий за нього. Я щасливий. Він вийшов туди і зробив усе, що потрібно, щоб здобути перемогу, і тепер він чемпіон світу. Він був спокійний, зібраний, готовий. Знаєш, я йому сказав, йди туди, насолоджуйся моментом. Я сказав: "Просто йди і отримуй задоволення, будь чоловіком".

Я знав, що Берінчик не витримає його потужності. Тому я йому сказав: "Знаєш, не поспішай, бери свій час. Ти молодший, фізично сильніший боєць. Просто йди і насолоджуйся моментом, отримуй задоволення", – сказав Кроуфорд в інтерв'ю FightHype.com.

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес

"Вітаємо Кейшона Девіса та команду. Чудовий початок року", – написав Лопес у соцмережі X.

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"Кейшон точно намагається бути тим, ким він думав, що є. Я не думав, що Берінчик може йому щось протиставити, бо в нього реально не було великої сили. Денис справді намагався перетворити бій на грубу бійку", – сказав Джонс.

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"Невдача для Дениса Берінчика минулої ночі. Висококласний боєць, який повернеться. Вітаємо Кейшона Девіса з тим, що він став новим чемпіоном у легкій вазі", – йдеться у заяві в соцмережі X.

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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