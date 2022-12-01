Берінчик і Менді "посвердлили" один одного поглядом перед чемпіонським боєм

3 грудня українець і француз зустрінуться вже в ринзі.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик провів дуель поглядів із французом Іваном Менді напередодні їхньго чемпіонського поєдинку.

Обидва суперники прийшли на традиційну процедуру зі своїми поясами: Берінчик володіє титулом WBO International, а Менді є чемпіоном Європи за версією EBU.

Під час дуелі поглядів боксери зазирнули один одному в очі. Варто зазначити, що обидва з повагою поставилися до свого опонента, тож обійшлося без неприємних моментів, які іноді можуть виникнути перед поєдинками.

Поєдинок 34-річного українця проти 37-річного француза відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем". Берінчик та Менді боксуватимуть в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

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