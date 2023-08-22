Берінчик, Митрофанов та інші: хто битиметься в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа

Грандіозне боксерське шоу у Вроцлаві складатиметься з 13 поєдинків.
У суботу, 26 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик захищатиме пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа.
Поєдинок Усик – Дюбуа стане головною подією боксерського шоу, яке відбудеться на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві.
Цього вечора у ринг також вийдуть інші відомі українські боксери, зокрема володар титулу WBO International в легкій вазі Денис Берінчик і чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов.
ТСН Проспорт пропонує до вашої уваги повний список боїв, які відбудуться в андеркарді поєдинку між Усиком і Дюбуа.
Хто битиметься в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа
Денис Берінчик (Україна) – Ентоні Їгіт (Швеція)
Дмитро Митрофанов (Україна) – Хамза Шираз (Велика Британія)
Даніель Лапін (Україна) – Аро Шварц (Німеччина)
Федір Черкашин (Україна) – Анауель Нгаміссенге (Франція)
Василь Чеботар (Україна) – Джоель Хуліо (Іспанія)
Рафал Волчецкі (Польща) – Роберто Аріацца (Нікарагуа)
Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазізбек Мулложонов (Узбекистан)
Олександр Соломенніков (Україна) – Пьотр Гудель (Польща)
Адам Хамед (Велика Британія) – буде оголошено пізніше
Зіяд Аль Маюф (Саудівська Аравія) – Янош Пензеш (Угорщина)
Брюс Мілз (США) – Даміан Тимощь (Польща)
Ярослав Харциз (Україна) – Кондрат Чайковські (Польща)
Раніше повідомлялося, що Усик похвалився чудовою формою перед боєм з Дюбуа.
Читайте також:
Усик – Дюбуа: де та коли дивитися чемпіонський бій
"Я надважковаговик, а він – крузер": Дюбуа зробив амбітну заяву перед боєм з Усиком
Усик – Дюбуа: букмекери визначили фаворита бою за звання чемпіона світу