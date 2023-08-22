Берінчик, Митрофанов та інші: хто битиметься в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа

Грандіозне боксерське шоу у Вроцлаві складатиметься з 13 поєдинків.

У суботу, 26 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик захищатиме пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Поєдинок Усик – Дюбуа стане головною подією боксерського шоу, яке відбудеться на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві.

Цього вечора у ринг також вийдуть інші відомі українські боксери, зокрема володар титулу WBO International в легкій вазі Денис Берінчик і чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов.

ТСН Проспорт пропонує до вашої уваги повний список боїв, які відбудуться в андеркарді поєдинку між Усиком і Дюбуа.

Хто битиметься в андеркарді вечора боксу Усик – Дюбуа

Денис Берінчик (Україна) – Ентоні Їгіт (Швеція)

Дмитро Митрофанов (Україна) – Хамза Шираз (Велика Британія)

Даніель Лапін (Україна) – Аро Шварц (Німеччина)

Федір Черкашин (Україна) – Анауель Нгаміссенге (Франція)

Василь Чеботар (Україна) – Джоель Хуліо (Іспанія)

Рафал Волчецкі (Польща) – Роберто Аріацца (Нікарагуа)

Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазізбек Мулложонов (Узбекистан)

Олександр Соломенніков (Україна) – Пьотр Гудель (Польща)

Адам Хамед (Велика Британія) – буде оголошено пізніше

Зіяд Аль Маюф (Саудівська Аравія) – Янош Пензеш (Угорщина)

Брюс Мілз (США) – Даміан Тимощь (Польща)

Ярослав Харциз (Україна) – Кондрат Чайковські (Польща)

Раніше повідомлялося, що Усик похвалився чудовою формою перед боєм з Дюбуа.

Читайте також:

Усик – Дюбуа: де та коли дивитися чемпіонський бій

"Я надважковаговик, а він – крузер": Дюбуа зробив амбітну заяву перед боєм з Усиком

Усик – Дюбуа: букмекери визначили фаворита бою за звання чемпіона світу