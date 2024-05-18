Берінчик – Наваррете: боксери провели зважування та дуель поглядів перед чемпіонським боєм (відео)

Українець та мексиканець показали майже ідентичну вагу.

Український боксер Денис Берінчик та мексиканець Емануель Наваррете пройшли процедуру зважування перед боєм за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Боксери показали майже однакову вагу. Вага Берінчика склала 61,14 кг, а Наваррете – 61,24 кг.

Після зважування українець та мексиканець провели фінальну дуель поглядів. Суперники нетривалий час подивилися один одному в очі, після чого потисли руки.

Поєдинок Берінчик – Наваррете відбудеться у ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго. Очікується, що бій розпочнеться не раніше 7:00 ранку за київським часом.

У своєму останньому бою Берінчик наприкінці серпня 2023 року в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа одноголосним рішенням суддів переміг шведа Ентоні Їгіта та увосьме захистив титул WBO International у легкій вазі, яким володіє від 2018 року.

Наваррете востаннє виходив у ринг у листопаді 2023-го, коли завершив унічию поєдинок з бразильцем Робсоном Консейсао і зберіг титул WBO у другій напівлегкій вазі.

На рахунку 36-річного Берінчика 18 перемог (9 – нокаутом) у 18 поєдинках на професійному рингу. У послужному списку 29-річного Наваррете 40 поєдинків: 38 перемог (31 – нокаутом), одна поразка та одна нічия.

Емануель ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, 12 травня українець Василь Ломаченко яскраво нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

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